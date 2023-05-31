ВВП России в апреле вырос впервые за год
31 мая 202319:22
Российская экономика в прошлом месяце впервые выросла за год - ВВП показал рост на 3,3%. Об этом сообщили в обзоре Минэкономразвития.
В министерстве также отметили, что ВВП в апреле вырос и с исключением сезонного фактора.
Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru