ВВП России в апреле вырос впервые за год

Российская экономика в прошлом месяце впервые выросла за год - ВВП показал рост на 3,3%. Об этом сообщили в обзоре Минэкономразвития.

В министерстве также отметили, что ВВП в апреле вырос и с исключением сезонного фактора.

Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%.

