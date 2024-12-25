Путин: Доля нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ превысила 85%
Доля нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ на сегодняшний день превышает 85%, все активнее используются собственные независимые платежные системы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Он отметил, что сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере расширяется. По словам Путина, для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные платежные системы.
Глава государства также подчеркнул, что процессы импортозамещения идут быстрыми темпами.
Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что доля нацвалют в торговле России и Индии составила около 90%. Он отметил, что сейчас на особом контроле стороны держат вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов, будет расширяться взаимодействие именно в отношениях банков двух стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru