Доля нацвалют в торговле между Россией и Ираном превысила 70%

Доля национальных валют в торговле между Россией и Ираном составляет более 70%. Об этом заявил исполняющий обязанности директора второго департамента Азии российского МИД Максим Баранов.

Как отметил дипломат в ходе презентации доклада дискуссионного клуба «Валдай» «Ни Восток, ни Запад: как иранская экономика справляется с санкциями», в торговле Москвы и Тегерана «происходит самое интересное» — активное использование нацвалют.

«Их доля практически превышает 70% в торговле между нашими странами», — подчеркнул Баранов.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что Россия и Китай проводят свыше 95% торговых сделок в рублях и юанях, напоминает RT.

