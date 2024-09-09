Доля нацвалют в торговле между Россией и Ираном превысила 70%
Доля национальных валют в торговле между Россией и Ираном составляет более 70%. Об этом заявил исполняющий обязанности директора второго департамента Азии российского МИД Максим Баранов.
Как отметил дипломат в ходе презентации доклада дискуссионного клуба «Валдай» «Ни Восток, ни Запад: как иранская экономика справляется с санкциями», в торговле Москвы и Тегерана «происходит самое интересное» — активное использование нацвалют.
«Их доля практически превышает 70% в торговле между нашими странами», — подчеркнул Баранов.
Ранее в правительстве РФ сообщили, что Россия и Китай проводят свыше 95% торговых сделок в рублях и юанях, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru