Мантуров: Доля нацвалют в торговле России и Индии составила 90%
Доля нацвалют в торговле России и Индии составила около 90%, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.
Он отметил, что сейчас на особом контроле стороны держат вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов, будет расширяться взаимодействие именно в отношениях банков двух стран.
Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем также превышает 90%, заявил ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов.
А доля национальных валют в торговле между Россией и Ираном составляет более 70%. Об этом заявил исполняющий обязанности директора второго департамента Азии российского МИД Максим Баранов.
Как отметил дипломат в ходе презентации доклада дискуссионного клуба «Валдай» «Ни Восток, ни Запад: как иранская экономика справляется с санкциями», в торговле Москвы и Тегерана «происходит самое интересное» — активное использование нацвалют, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru