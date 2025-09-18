Путин: Бесконтрольное «печатание денег» разгонит инфляцию

На встрече с лидерами фракций Госдумы он указал, что появляется «много соблазнов», однако попытки «улучшить положение некоторых категорий граждан» могут привести к негативным последствиям.

«Нужно выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что траектория снижения инфляции в России ниже прогнозов правительства и Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».