Путин: Бесконтрольное «печатание денег» разгонит инфляцию
Бесконтрольное печатание и раздача денег приведёт к росту инфляции. Как сообщает RT, об этом заявил президента РФ Владимир Путин.
На встрече с лидерами фракций Госдумы он указал, что появляется «много соблазнов», однако попытки «улучшить положение некоторых категорий граждан» могут привести к негативным последствиям.
«Нужно выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что траектория снижения инфляции в России ниже прогнозов правительства и Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
