Путин поддержал предложение усилить контроль за госзакупками

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов согласился с необходимостью усилить контроль за госзакупками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок на организацию концертов

Он напомнил, что вводящиеся властями инструменты регулирования направлены на поддержку отечественного производителя.

«Не так просто порой определить, что такое «отечественное». Потому что под видом «отечественных» комплектующие всякие завозят, свинчивают и получается совсем не отечественное», - сказал глава государства.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли схему хищений на госзакупках, ущерб составил миллиард рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:ГосзакупкиРоссияВладимир Путин

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