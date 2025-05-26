Путин поддержал предложение усилить контроль за госзакупками

Он напомнил, что вводящиеся властями инструменты регулирования направлены на поддержку отечественного производителя.

«Не так просто порой определить, что такое «отечественное». Потому что под видом «отечественных» комплектующие всякие завозят, свинчивают и получается совсем не отечественное», - сказал глава государства.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли схему хищений на госзакупках, ущерб составил миллиард рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

