«Пусть конкурируют»: Депутат ГД против запрета на возвращение иностранных фирм

Россия недолжна закрывать свой рынок от зарубежных компаний, просто при возвращении им сложнее будет конкурировать, сказала НСН парламентарий Светлана Бессараб. 

Запрет на возвращение иностранных компаний на российский рынок избыточен, их место займут другие, а им потом придется конкурировать, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Ранее France-Press со ссылкой на свои источники сообщило, что компания IKEA уволила в России 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников. В августе СМИ писали о желании шведской фирмы вернуться на российский рынок. Бессараб считает, что возвращаться зарубежным компаниям будет сложно из-за конкуренции.

«У меня такой информации нет (об увольнении сотрудников IKEA, - прим. НСН), но хочу сказать, что Россия готова к таким шагам. Будем реалистами, многие компании уйдут. В стране действуют несколько серьезных программ, нацеленных на обеспеченность рынка труда. К примеру, программа содействия занятости населению, есть программа по переобучению работников. Рынок труда стабилизировался. Достигли допандемийных показателей и демарши западных компаний не нанесли урон нашему рынку труда», - сказала Бессараб.

Собеседница НСН напомнила, что уволенные сотрудники IKEA могут рассчитывать на компенсации.

«IKEA, если заранее не предупредила о сокращении, будет выплачивать три месяца среднюю зарплату. Те компании, которые приостановили свою деятельность, выплачивают 2/3 от зарплаты своим сотрудникам», - напомнила Бессараб.

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К идее полностью запретить зарубежным компаниям возвращаться на российский рынок парламентарий относится отрицательно.

«Мы недолжны закрывать наш рынок, это избыточно. Просто им при возвращении будет сложнее конкурировать, свято место пусто не бывает, придут другие компании. Пусть конкурируют», - резюмировала Бессараб.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российский рынок переходит в фазу дефицита – товары начинают пропадать в магазинах. Для выхода из ситуации нужны высококлассные коммерческие специалисты, менеджеры по логистике и внешнеэкономической деятельности.

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ФОТО: РИА Новости
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