«Пусть конкурируют»: Депутат ГД против запрета на возвращение иностранных фирм

Ранее France-Press со ссылкой на свои источники сообщило, что компания IKEA уволила в России 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников. В августе СМИ писали о желании шведской фирмы вернуться на российский рынок. Бессараб считает, что возвращаться зарубежным компаниям будет сложно из-за конкуренции.

«У меня такой информации нет (об увольнении сотрудников IKEA, - прим. НСН), но хочу сказать, что Россия готова к таким шагам. Будем реалистами, многие компании уйдут. В стране действуют несколько серьезных программ, нацеленных на обеспеченность рынка труда. К примеру, программа содействия занятости населению, есть программа по переобучению работников. Рынок труда стабилизировался. Достигли допандемийных показателей и демарши западных компаний не нанесли урон нашему рынку труда», - сказала Бессараб.

Собеседница НСН напомнила, что уволенные сотрудники IKEA могут рассчитывать на компенсации.

«IKEA, если заранее не предупредила о сокращении, будет выплачивать три месяца среднюю зарплату. Те компании, которые приостановили свою деятельность, выплачивают 2/3 от зарплаты своим сотрудникам», - напомнила Бессараб.