Пушилин: Участниками СЭЗ в ДНР стали 20 предприятий

Участниками свободной экономической зоны в Донецкой Народной Республике стали уже 20 предприятий. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Мишустин сообщил, что кабмин планирует создать СЭЗ в новых регионах

«20 предприятий на сегодняшний день уже приобрели статус участника. Планируемый объем инвестиций участников более 8 млрд рублей», — рассказал политик.

По словам Пушилина, еще 165 субъектов хозяйствования рассматривают возможность участия в СЭЗ.

Свободную экономическую зону создали в ДНР в июне, она предполагает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по займам и другие меры для бизнеса. Планируется, что особый режим будет действовать до 31 января 2050 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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