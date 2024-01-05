Пушилин: Участниками СЭЗ в ДНР стали 20 предприятий

«20 предприятий на сегодняшний день уже приобрели статус участника. Планируемый объем инвестиций участников более 8 млрд рублей», — рассказал политик.

По словам Пушилина, еще 165 субъектов хозяйствования рассматривают возможность участия в СЭЗ.

Свободную экономическую зону создали в ДНР в июне, она предполагает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по займам и другие меры для бизнеса. Планируется, что особый режим будет действовать до 31 января 2050 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

