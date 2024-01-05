Пушилин: Участниками СЭЗ в ДНР стали 20 предприятий
Участниками свободной экономической зоны в Донецкой Народной Республике стали уже 20 предприятий. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
«20 предприятий на сегодняшний день уже приобрели статус участника. Планируемый объем инвестиций участников более 8 млрд рублей», — рассказал политик.
По словам Пушилина, еще 165 субъектов хозяйствования рассматривают возможность участия в СЭЗ.
Свободную экономическую зону создали в ДНР в июне, она предполагает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по займам и другие меры для бизнеса. Планируется, что особый режим будет действовать до 31 января 2050 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru