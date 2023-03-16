Пушилин сообщил о планах организации перевозок по Азовскому морю

Власти планируют организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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Как отметил политик, этот вопрос обсуждался на встрече с вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Пушилин подчеркнул, что Азовское море стало внутренним для РФ, и необходимо использовать «логистическую составляющую» водного пространства.

«Особенно это касается той части, что нам надо разгрузить контрольно-пропускные пункты ... с учетом того, что будут увеличиваться строительные работы, увеличиваться транзит в Херсонскую, Запорожскую области и в Крым», — указал врио главы ДНР.

Пушилин добавил, что задействование моря важно для поставок строительных, промышленных материалов, продовольствия.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:Азовское МореДенис МантуровДНРДенис Пушилин
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