Пушилин сообщил о планах организации перевозок по Азовскому морю

Как отметил политик, этот вопрос обсуждался на встрече с вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Пушилин подчеркнул, что Азовское море стало внутренним для РФ, и необходимо использовать «логистическую составляющую» водного пространства.

«Особенно это касается той части, что нам надо разгрузить контрольно-пропускные пункты ... с учетом того, что будут увеличиваться строительные работы, увеличиваться транзит в Херсонскую, Запорожскую области и в Крым», — указал врио главы ДНР.

Пушилин добавил, что задействование моря важно для поставок строительных, промышленных материалов, продовольствия.

