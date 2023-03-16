Пушилин сообщил о планах организации перевозок по Азовскому морю
Власти планируют организовать перевозку пассажиров и транспортировку грузов по Азовскому морю. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил политик, этот вопрос обсуждался на встрече с вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Пушилин подчеркнул, что Азовское море стало внутренним для РФ, и необходимо использовать «логистическую составляющую» водного пространства.
«Особенно это касается той части, что нам надо разгрузить контрольно-пропускные пункты ... с учетом того, что будут увеличиваться строительные работы, увеличиваться транзит в Херсонскую, Запорожскую области и в Крым», — указал врио главы ДНР.
Пушилин добавил, что задействование моря важно для поставок строительных, промышленных материалов, продовольствия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Силуанов: единовременный платеж в бюджет РФ затронет лишь 10% компаний
- Россия прекратила расчеты с Арменией в евро и долларах
- Wildberries временно приостановила списания с пунктов выдачи за подмену товаров
- Россияне смогут посетить Мозамбик без визы
- В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ
- Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
- Пушилин: ВСУ сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей
- В Кремле отреагировали на заявления Госдепа о ДСНВ
- В Кремле высказались о подъеме беспилотника США из Чёрного моря
- В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП и инвестиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru