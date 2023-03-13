Счетную палату создали в ДНР
В Донецкой народной республике создали Счетную палату, сообщает РИА Новости.
Решение приняли по итогам заседания президиума фракции «Единая России».
«Речь идет об органе финансового контроля на территории республики, образованного парламентом региона», - говорится в сообщении Счетной палаты РФ.
В конце ноября прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин подал в отставку. Сейчас временно исполняющей обязанности ведомства является Галина Изотова.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН назвал бывшего главу СП Алексея Кудрина эффективным менеджером, который хорошо выстроил работу ведомства, а потенциальному кандидату на его замену замглавы администрации президента Дмитрию Козаку только нужно будет навести мосты с администрацией президента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- ЕС на полгода продлил санкции против России
- США намерены увеличить траты на закупку боеприпасов
- Польша заявила о готовности направить медиков для обследования Саакашвили
- Владимир Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию
- «Органы накажут»: Мать отреклась от актера Канахина после теракта под Брянском
- Счетную палату создали в ДНР
- Прибор с радиоактивным веществом потерялся в Техасе
- Байден не обещает проблем налогоплательщикам из-за банкротства банков
- Законопроект об ограничении допуска к гостайне внесли в Госдуму
- Климатические активисты приклеились к стенам офиса правящей партии Польши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru