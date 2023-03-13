Счетную палату создали в ДНР

В Донецкой народной республике создали Счетную палату, сообщает РИА Новости.

Решение приняли по итогам заседания президиума фракции «Единая России».

«Речь идет об органе финансового контроля на территории республики, образованного парламентом региона», - говорится в сообщении Счетной палаты РФ.

В конце ноября прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин подал в отставку. Сейчас временно исполняющей обязанности ведомства является Галина Изотова.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН назвал бывшего главу СП Алексея Кудрина эффективным менеджером, который хорошо выстроил работу ведомства, а потенциальному кандидату на его замену замглавы администрации президента Дмитрию Козаку только нужно будет навести мосты с администрацией президента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Счетная ПалатаДНР
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