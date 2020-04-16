Власти Москвы запустят «беспрецедентную программу» кредитной поддержки бизнеса

Власти Москвы утвердили третий пакет антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него, в частности, войдет программа субсидирования городских банков для предоставления кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Отмечается, что субсидируемая процентная ставка по ранее взятым займам предпринимателей в кредитных организациях будет равна ключевой — 6% годовых. Кроме того, правительство Москвы будет субсидировать до 8% ставки по новым «стабилизационным» кредитам.

Как заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в ближайшее время департамент при участии кредитных организаций обозначит условия и разработает порядок выдачи субсидий правительством Москвы, а также механизм дальнейшей реструктуризации предпринимателями своих кредитов. Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут использовать возможности льготного кредитования, утверждённые в рамках третьего пакета антикризисных мер, до конца текущего года.

При этом, Алексей Фурсин подчеркнул, что правительство Москвы утвердило «беспрецедентную» программу субсидирования кредитных организаций, для того чтобы помочь бизнесу решить вопросы, связанные с невозможностью выплачивать зарплату сотрудникам в условиях временной приостановки деятельности