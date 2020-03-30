Процедуру внесудебного банкротства для россиян упростят

Минэкономразвития внесло в правительство поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина. Как пишет ТАСС, об этом заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Россияне смогут подавать заявления о процедуре внесудебного банкротства бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ) или через арбитражного управляющего. Таким образом для тех, кто попал в сложную финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы.

В документе отмечается, что внесудебную процедуру банкротства предлагается применить в отношении россиян, общий размер долга которых составляет 50 тысяч рублей, но не более 700 тысяч рублей.