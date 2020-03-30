Процедуру внесудебного банкротства для россиян упростят
Минэкономразвития внесло в правительство поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина. Как пишет ТАСС, об этом заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Россияне смогут подавать заявления о процедуре внесудебного банкротства бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ) или через арбитражного управляющего. Таким образом для тех, кто попал в сложную финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды на основе цифровой платформы.
В документе отмечается, что внесудебную процедуру банкротства предлагается применить в отношении россиян, общий размер долга которых составляет 50 тысяч рублей, но не более 700 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, обеспечив повышение доступности этой процедуры для малообеспеченных. Документ опубликован 29 марта на сайте Кремля. Поручение должно быть исполнено не позднее 17 апреля.
На прошлой неделе НСН писала, что кабмин должен утвердить все меры поддержки граждан и экономики, объявленные президентом в связи с пандемией коронавируса. Такую задачу на заседании правительства поставил его председатель Михаил Мишустин.
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