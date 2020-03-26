Правительство утвердит помощь населению и бизнесу на время пандемии

Кабинет министров Российской Федерации должен утвердить все меры поддержки граждан и экономики, объявленные накануне президентом в связи с пандемией коронавируса. Такую задачу на заседании правительства поставил его председатель Михаил Мишустин.

Премьер-министр также сообщил о введении новых штрафных санкций для тех, кто нарушает условия карантина по коронавирусу. Ответственность предусмотрена как для отдельных граждан, так и должностных и юридических лиц, передает ОТР.

На поддержку малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет из федеральной казны будет направлено около 105 миллиардов рублей, а также свыше 31 миллиарда из региональных бюджетов. Выплаты начнутся на месяц раньше – в июне.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса правительство утвердит снижение страховых взносов для компаний. Будет предоставлена отсрочка по уплате налогов.

На этот период приостанавливается рассмотрение дел о банкротствах, начисления штрафов и пеней, а также будет упрощено заключение мировых соглашений в рамках процедуры урегулирования по долгам. Кроме того, в этом году госзакупки можно будет проводить без аукционов.

