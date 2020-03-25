Путин объявил о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Президент Российской Федерации считает необходимым сократить с 30% до 15% ставку страховых взносов для малого и среднего бизнеса на зарплаты, которые превышают минимальный размер оплаты труда. Эту меру предполагается ввести на постоянной основе. Такое предложение Владимир Путин озвучил в обращении к нации в связи с эпидемией коронавируса.
Как подчеркнул глава государства, необходимо сделать всё возможное для поддержки доходов россиян, в первую очередь, занятых на малых и средних предприятиях. На заплаты равные МРОТ или ниже ставка останется прежней - 30%.
Таким образом, по словам президента, будут сформированы долгосрочные условия для стимулирования работодателей на повышение зарплат сотрудникам.
Кроме того, Путин предложил предоставить компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие полгода. Микропредприятия буду также освобождены от страховых взносов в социальные фонды.
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