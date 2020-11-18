Метанол подвел текилу под регламент ЕАЭС

Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка заявил в эфире НСН, что власти успеют внести изменения в регламент, так как его вступление в силу отложено на год.

Продажу текилы могут запретить на территории стран ЕАЭС, который включает Россию, после вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции. Документ предусматривает содержание опасного для здоровья метанола в напитках не более 0,05%, однако законы Мексики допускают, что уровень может быть выше. В связи с этим власти Мексики уже внесли изменения в техрегламент. Между тем, в России решено отсрочить вступление документа в силу до 1 января 2022 года.

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Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН объяснил, по какой причине текила не попала в регламент.

«В Евразийском союзе текилы продают не так много, ее просто забыли включить в список. Я не сомневаюсь, что перечень скорректируют. Текила действительно особый напиток, в ней содержание метанола очень значительное должно быть. Но я думаю, что эту ситуацию мы преодолеем. Тем более сроки введения перенесены, таким образом есть время для корректировок», - отметил он.

Черниговский также рассказал, с какими еще напитками в техрегламенте могут возникнуть проблемы.

«Там не совсем все понятно по вину. В техрегламенте нет понятия «Вино России». Там вином называется продукция, которая произведена из отечественного винограда и на территории страны. В других странах ЕАЭС такого регламента нет. Таким образом, если бы регламент стал действовать с 1 января 2021 года, то было бы противоречие российского законодательства и евразийского. На мой взгляд, это один из самых серьезных моментов, которые необходимо привести в соответствие с реальной жизнью», - заявил он.

По данным Euromonitor International, розничные продажи текилы и мескаля в России в 2019 году составили 6,1 миллиарда рублей.

Ранее Ura.ru сообщало , что цены на водку, коньяк и шампанское в России вырастут с 1 января 2021 года.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕАЭСАлкоголь
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