Метанол подвел текилу под регламент ЕАЭС
Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка заявил в эфире НСН, что власти успеют внести изменения в регламент, так как его вступление в силу отложено на год.
Продажу текилы могут запретить на территории стран ЕАЭС, который включает Россию, после вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции. Документ предусматривает содержание опасного для здоровья метанола в напитках не более 0,05%, однако законы Мексики допускают, что уровень может быть выше. В связи с этим власти Мексики уже внесли изменения в техрегламент. Между тем, в России решено отсрочить вступление документа в силу до 1 января 2022 года.
Гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в эфире НСН объяснил, по какой причине текила не попала в регламент.
«В Евразийском союзе текилы продают не так много, ее просто забыли включить в список. Я не сомневаюсь, что перечень скорректируют. Текила действительно особый напиток, в ней содержание метанола очень значительное должно быть. Но я думаю, что эту ситуацию мы преодолеем. Тем более сроки введения перенесены, таким образом есть время для корректировок», - отметил он.
Черниговский также рассказал, с какими еще напитками в техрегламенте могут возникнуть проблемы.
«Там не совсем все понятно по вину. В техрегламенте нет понятия «Вино России». Там вином называется продукция, которая произведена из отечественного винограда и на территории страны. В других странах ЕАЭС такого регламента нет. Таким образом, если бы регламент стал действовать с 1 января 2021 года, то было бы противоречие российского законодательства и евразийского. На мой взгляд, это один из самых серьезных моментов, которые необходимо привести в соответствие с реальной жизнью», - заявил он.
По данным Euromonitor International, розничные продажи текилы и мескаля в России в 2019 году составили 6,1 миллиарда рублей.
Ранее Ura.ru сообщало , что цены на водку, коньяк и шампанское в России вырастут с 1 января 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Минздрав назвал процент тяжелых пациентов с коронавирусом
- Абритр Данчиков подаст иск к Широкову на миллионы рублей
- «48 часов - долго». Путин раскритиковал срок выполнения теста на коронавирус
- Алиев: Россия и Турция будут обеспечивать безопасность в Карабахе
- Голикова рассказала, когда поступит в оборот антикоронавирусная вакцина центра «Вектор»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru