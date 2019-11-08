«Просто неграмотные». Специалист об инициативе Минфина по нефти
«Просто неграмотные». Специалист об инициативе Минфина по нефти.
Крупнейшие нефтяные компании России намереваются обратиться к президенту страны Владимиру Путину с жалобой на предложение Минфина о введении налога на добычу попутного нефтяного газа. Свое недовольство введение налога, в частности, высказали «Роснефть» и «Газпром нефть».
Предложение Минфина о новом налоге для нефтяников было озвучено в рамках поисков источников компенсации государственному бюджету России 60 миллиардов рублей в год, которые выпадают из-за налоговых льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти». За счет введения налога на добычу ПНГ Минфин предполагает получать 30 миллиардов рублей ежегодно.
Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, что попытка Минфина ввести дополнительный налог не выдерживает критики.
«Такого полезного ископаемого как "попутный нефтяной газ" не существует в природе. Это компонент нефти, который добывается вместе с нефтью и, поскольку налогом на добычу полезных ископаемых облагается нефть в сыром виде, то в этот налог уже входит попутный нефтяной газ. Минфин предлагает двойное налогообложение одного и того же. Это абсолютно экономически недопустимая вещь. Дело здесь не в сумме, много это денег или мало. Если пойти по этому пути, то можно и тройное налогообложение ввести и так далее. И довести это до абсурда и убить собственную экономику. Просто те люди, которые что-то предлагают, не понимают, что они предлагают. Они не то, что не специалисты, они просто неграмотные», - отметил он.
Собеседник НСН не увидел смысла в инициативе Министерства финансов.
«Сумма это достаточно большая. Компании, которые занимаются нормальной хозяйственной деятельностью, считают каждую копейку. И это очень сильно влияет на конечный результат деятельности компании. Поэтому когда вам вводят какие-то непонятные двойные налоги, конечно, это ухудшит экономическое положение компании. В конечном итоге выгодоприобретателем является тот же самый государственный бюджет. Если вы отнимете деньги в виде налогов с Роснефти и Газпрома, вы эти деньги отнимете из государственного бюджета. Какой смысл вводить двойное налогообложение компаниям, которые всю свою прибыль отдают государству, я не знаю. Хотя у нас глупостей такого рода навалом», - констатировал он.
Сами нефтяные гиганты считают такой налог нелогичным и резко критикуют его. «Введение нового налога фактически приведет к многократному налогообложению одних и тех же объемов добытой нефти, а сами объемы добычи снизятся. Законопроект окажет негативный эффект на всю отрасль», — говорится в обращении.
Нефтяники призывают президента Путина «поставить крест» на инициативе Министерства финансов. К числу подписавших обращение также готовы присоединиться руководители «Русснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-приложения и банкоматов
- Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ
- Трамп может посетить Парад Победы в Москве
- В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл масштабный сбой
- Двойное заказное убийство в Москве встряхнуло Телеграм