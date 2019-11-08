«Просто неграмотные». Специалист об инициативе Минфина по нефти.

Крупнейшие нефтяные компании России намереваются обратиться к президенту страны Владимиру Путину с жалобой на предложение Минфина о введении налога на добычу попутного нефтяного газа. Свое недовольство введение налога, в частности, высказали «Роснефть» и «Газпром нефть».

Предложение Минфина о новом налоге для нефтяников было озвучено в рамках поисков источников компенсации государственному бюджету России 60 миллиардов рублей в год, которые выпадают из-за налоговых льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти». За счет введения налога на добычу ПНГ Минфин предполагает получать 30 миллиардов рублей ежегодно.

Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, что попытка Минфина ввести дополнительный налог не выдерживает критики.

«Такого полезного ископаемого как "попутный нефтяной газ" не существует в природе. Это компонент нефти, который добывается вместе с нефтью и, поскольку налогом на добычу полезных ископаемых облагается нефть в сыром виде, то в этот налог уже входит попутный нефтяной газ. Минфин предлагает двойное налогообложение одного и того же. Это абсолютно экономически недопустимая вещь. Дело здесь не в сумме, много это денег или мало. Если пойти по этому пути, то можно и тройное налогообложение ввести и так далее. И довести это до абсурда и убить собственную экономику. Просто те люди, которые что-то предлагают, не понимают, что они предлагают. Они не то, что не специалисты, они просто неграмотные», - отметил он.