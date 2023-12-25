«Прощупают рынок»: Экономист Холод пообещал появление турецких яиц 7-9 января

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на яйца обусловлен повышенным спросом на них, который превышает возможности предложения. Об этом сообщило издание РБК. Холод объяснил, насколько оправданы ставки на импорт яиц из Турции и Азербайджана.

«Азербайджанские фуры — это капля в море, прошло всего четыре или пять фур. Объемы поставок со стороны Турции мы пока не знаем. Известно лишь одно — там очень сложная ветеринарная система пропуска яиц через границу. Вроде бы ветеринарная служба поработала с несколькими действительно крупными турецкими производителями, и они получили разрешение на ввоз яиц в Россию. Кроме того, с 1 января обнуляется таможенная пошлина, открывается дверь с техническими и экономическими барьерами. Если турки собираются везти яйцо в Россию, то они будут его поставлять в более-менее значимых товарных количествах. Думаю, скорее всего, к 1 января что-то уже будет на растаможке, а 7-9 января появится на прилавке — опытные торговцы понаблюдают за тем, что происходит на рынке», — сказал Холод.

Собеседник НСН также предположил, как поставки яиц из-за рубежа повлияют на цены.

«Это будет зависеть от тактики продавца. Переворот в другую сторону имеющегося сегодня дисбаланса спроса и предложения случится непосредственно после Нового года, но он будет носить временный характер. К середине января дисбаланс снова вылезет наружу, закончатся закупленные в ажиотаже запасы. Даже если наши птицеводы получат импульс на увеличение производства, он будет реализован через значительное время. Если турки и азербайджанцы — грамотные рыночники, они будут ввозить товар пробными партиями», — добавил экономист.

Также профессор указал на нюансы подобных поставок.

«Допустим, таможенная пошлина обнулена. Есть транзакционные издержки на рынке, издержки ввоза, есть начальная стоимость турецких яиц. Турки пока еще не могут рассчитать, какой будет цена реализации, и будут ее прощупывать при отсутствии договоренностей. В любом случае возможность импортной интервенции действует на рынок отрезвляюще, ведь в предложение добавляется, образно говоря, не капля, а стакан, причем делается это на спаде спроса. Внутренние товарные и закупочные интервенции хороши тем, что небольшим объемом, небольшими усилиями можно достичь довольно весомого эффекта — либо баланса, либо психологического эффекта. К тому же, не сбрасывайте со счетов, что ажиотаж сопровождался субъективными вещами, способствовавшими его раскручиванию, пользованию его плодами и так далее. У нас этими отраслями начали активно заниматься Федеральная антимонопольная служба, прокуратура и так далее. Оборотные штрафы ФАС могут быть очень тяжелыми, если она обнаружит нарушения. Думаю, если не будет ажиотажа, если будет более-менее приличная интервенция, цены, конечно, пойдут вниз», — заявил собеседник НСН.

В заключение Холод обозначил опасность того, что птицеводы могут свернуть предложение.

«Если нарастить предложение они могут с трудом и через определенное время, то свернуть предложение они могут быстро. Минсельхоз должен следить за поведением цен, за балансом спроса и предложения и реагировать — просить кого-то добавить объемы либо дестимулировать их. Впереди у ведомства много работы. Добавлю, что антимонопольщики — один из немногих инструментов в рыночной ситуации, через который можно повлиять на цены. Стоимость можно контролировать через таможенные пошлины, налоги и контролирующие службы, которые следят, чтобы никто не злоупотреблял положением на рынке, не занимался хулиганством, спекуляциями и так далее», — подытожил он.

Ранее исследование экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике и «Общественной потребительской инициативы» показало, что количество нарушений (предостережений) в сфере производства яиц за 2023 год увеличилось на 270%.

