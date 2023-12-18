Количество нарушений в сфере производства яиц за 2023 год увеличилось на 270%

Количество нарушений (предостережений) в сфере производства яиц за 2023 год увеличилось на 270%. Об этом говорится в исследовании экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике и «Общественной потребительской инициативы».

Отмечается, что в сфере производства рыбной продукции количество нарушений (предостережений) выросло на 122%, в сфере мясной продукции – на 80%, хлебобулочных и кондитерских изделий - 78%, овощной консервации - на 31%.

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В исследовании также говорится, что фиксируется переориентация потоков поставок фальсифицированной продукции из сетевой розничной торговли на социальные учреждения. Так, некачественная продукция поставляется по муниципальному и государственному заказу в школы, детские сады и больницы.

На этом фоне экспертный совет при комитете ГД предложил, в частности, рассмотреть возможность совершенствования института предостережений, предусмотрев возможность направления автоматических уведомлений о признаках нарушения обязательных требований в адрес контролируемых лиц «в случае, если государственные информационные системы выявляют отклонения от стандартов правомерной деятельности».

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность ограничения доступа к государственным и муниципальным закупкам хозяйствующим субъектам, которые систематически допускают фальсификацию пищевой продукции. Подчеркивается, что исследование и предложения экспертного совета будут проработаны с профильными ведомствам в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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