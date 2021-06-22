Минэнерго проверит целесообразность временного запрета на экспорт бензина

По данным Новака, причиной для этого стала ситуация на рынке нефтепродуктов в III квартале 2021 года. Вице-премьер также отметил, что на российский рынок давят растущие цены, что может потребовать заключения с нефтяными компаниями договоров по установлению максимально допустимых оптовых цен в регионах.

По мнению вице-премьера, эти меры позволят рынку сохранить необходимую маржинальность. Соответствующее поручение было дано по итогам совещания с представителями нефтегазовых компаний, которое прошло ранее во вторник.