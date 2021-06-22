Минэнерго проверит целесообразность временного запрета на экспорт бензина
Зампред правительства Александр Новак поручил Министерству энергетики обсудить возможность временного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина, передает РИА Новости.
По данным Новака, причиной для этого стала ситуация на рынке нефтепродуктов в III квартале 2021 года. Вице-премьер также отметил, что на российский рынок давят растущие цены, что может потребовать заключения с нефтяными компаниями договоров по установлению максимально допустимых оптовых цен в регионах.
По мнению вице-премьера, эти меры позволят рынку сохранить необходимую маржинальность. Соответствующее поручение было дано по итогам совещания с представителями нефтегазовых компаний, которое прошло ранее во вторник.
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