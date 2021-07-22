В Минэнерго допустили запрет на экспорт бензина из-за высоких оптовых цен

Из-за высоких экспортных цен в России может быть введен запрет на экспорт бензина, заявил Николай Шульгинов в Telegram-канале Минэнерго. По его словам, такая мера может быть введена на следующей неделе из-за высоких оптовых цен на топливо.

По его словам, снижение цены бензина на бирже можно ожидать после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля.

Ранее председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек неизбежное подорожание бензина и дизельного топлива.

