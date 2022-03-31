«Промсвязьбанк» объявил о намерении начать работу в Крыму

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в течение нескольких месяцев «Промсвязьбанк» планирует начать работу в республике Крым, сообщает ТАСС.

Промсвязьбанк выразил готовность работать в Крыму

По его словам, об этом ему рассказал руководитель кредитной организации Пётр Фрадков.

«Я с ним разговаривал - у них настрой в ближайшее время зайти, развернуться, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что в работать в Крыму могут начать и другие банки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться и можно начинать работать в Крыму.

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ФОТО: Промсвязьбанк
ТЕГИ:КрымБанкиМарат Хуснуллин
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