«Промсвязьбанк» объявил о намерении начать работу в Крыму

По его словам, об этом ему рассказал руководитель кредитной организации Пётр Фрадков.

«Я с ним разговаривал - у них настрой в ближайшее время зайти, развернуться, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова», - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что в работать в Крыму могут начать и другие банки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться и можно начинать работать в Крыму.