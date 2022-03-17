Промсвязьбанк готов работать в Крыму
Промсвязьбанк (ПСБ) объявил о готовности работать в Крыму. Об этом заявила пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов республики, а также предоставить населению и предприятиям полуострова доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться и можно начинать работать в Крыму.
Некоторые российские банки начнут свою работу в Крыму из желания конкуренции, а другая часть банков, наоборот, не выйдет на этот рынок из-за ее отсутствия, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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