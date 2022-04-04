«Промсвязьбанк» объявил о начале работы в Крыму
«Промсвязьбанк» объявил о начале работы в республике Крым, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что финансовые услуги стали оказывать, как частным клиентам, так и бизнесу.
«Жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу - открытие расчётных счетов и подключение к услугам эквайринга», - добавили в «Промсвязьбанке».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться и можно начинать работать в Крыму.
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