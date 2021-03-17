Промпроизводство в России в феврале упало на 3,7%
Промышленное производство в России в феврале текущего года сократилось на 3,7% в годовом выражении, сообщает Росстат.
В месячном выражении этот показатель упал на 1,4%. Оценка спада промпроизводства по итогам прошлого января скорректирована до 1,9% вместо 2,5%.
В сфере добычи полезных ископаемых спад производства в феврале составил 8,9% в годовом выражении (7% в месячном). Спад обрабатывающей промышленности - 2,4% в годовом выражении, при этом к январю наблюдается рост на 4,8%.
На 7,4% в годовом выражении сократилось производство в тепло- и газоснабжении.
В отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений в феврале зафиксирован рост 7,7% в годовом выражении и снижение на 3,4% в месячном.
Минпромторг России в текущем году выделит 25 регионам на программы развития промышленности в общей сложности 1 миллиард рублей. Как сообщили в ведомстве, в список тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование, вошли, в частности, Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Ставропольский край, Курская область и Крым. Глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул, что в том случае, если механизм окажется востребован, в последующие годы общая сумма может быть увеличена.
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