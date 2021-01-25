Росстат: промпроизводство в 2020 году снизилось на 2,9%

Промышленное производство в России снизилось на 2,9% по итогам 2020 года по сравнению с показателями 2019 года, следует из данных Росстата.

При этом промпроизводство в декабре снизилось минимально за весь период пандемии COVID-19 и составило 0,2% в годовом выражении.

Обрабатывающие производства по итогам года выросли на 0,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Наибольшее снижение — у добычи полезных ископаемых, на 7%. В отраслях водоснабжения и водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений показатели снизились на 3,8%. Кроме того, в тепло- и электроэнергетике отмечается падение на 2,5%.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, сокращение промпроизводства в РФ в 2020 году могло составить 4,1%.

Кроме того, по данным Росстата, в 2020 году по сравнению с прошлым годом максимально — на 23% — выросло производство лекарственных средств и материалов для медицинских целей. Также зафиксирован рост показателей производства текстиля — на 8,9%, химического производства — на 7,2%, изготовления изделий из резины и пластмассы — на 3,2%. Между тем, производство продуктов питания в 2020 году выросло на 3,5%.

При этом по сравнению с 2019 годом на 15,4% снизились объёмы добычи нерудных полезных ископаемых, на 11,6% сократилось производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов. В кожевенной промышленности сокращение составило 12,4%, в отраслях газо- и нефтедобычи — 8,1%.

Также в 2020 году сократилась добыча угля (на 6,3%), на 3% снизилось производство кокса и нефтепродуктов, а металлургическое производство упало на 2,4%.

