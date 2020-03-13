Прокуратура зачитывала обвинение экс-главе Серпуховского района пять часов подряд
Подольский суд приступил к рассмотрению по существу дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Обвинительное заключение бывшему чиновнику зачитывали пять часов. Среди вменяемых ему преступлений — мошенничество, получение взятки в особо крупном размере.
В суде Шестун обвинил в связях с организованной преступностью Подмосковья и коррупции, требуя дать отвод гособвинителю. В связи с тем, что никаких доказательств экс-губернатор не привел, суд отклонил его ходатайство, сообщает телеканал «360».
По версии следствия, Александр Шестун руководил несколькими десятками компаний, а на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам. Взятки он брал за общее покровительство. Ущерб государства из-за его действий оценивается в 62 миллиона рублей.
В 2019 году Генпрократура подала иск против Шестуна, его родственников и связанных с ним фирм и лиц. В документах говорилось почти о 900 объектах недвижимости, которые они приобрели с 2003 по 2018 годы. Среди них — 780 земельных участков в Серпуховском округе, В целом стоили объекты более миллиарда рублей.
Красногорский городской суд обратил в доход государства активы 36 соответчиков по делу Шестуна, вернув около 10 миллиардов рублей. Речь шла об объектах недвижимости, автомобилях, самоходном и речном транспорте. Фактически принадлежавшее экс-чиновнику имущество он регистрировал на родственников и близких знакомых.
Генпрокуратура потребовала взыскать с Шестуна еще более чем 425 миллионов рублей — за вновь обнаруженные 92 земельных участка, четыре здания, снегоходы, тракторы и погрузчики.
Очередное заседание суда по этому делу состоится на следующей неделе.
В феврале 2019 года сообщалось, что бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун пытался покончить с собой в СИЗО. Шестун пояснил, это была «акция протеста».
В сентябре прошлого года Шестун устроил голодовку из-за несогласия с обвинениями в свой адрес и ходом следствия. Объявивший голодовку бывший глава Серпуховского района был помещён под наблюдение врачей в палату интенсивной терапии больницы следственного изолятора «Матросская тишина».
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