Прокуратура зачитывала обвинение экс-главе Серпуховского района пять часов подряд

Подольский суд приступил к рассмотрению по существу дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Обвинительное заключение бывшему чиновнику зачитывали пять часов. Среди вменяемых ему преступлений — мошенничество, получение взятки в особо крупном размере.

В суде Шестун обвинил в связях с организованной преступностью Подмосковья и коррупции, требуя дать отвод гособвинителю. В связи с тем, что никаких доказательств экс-губернатор не привел, суд отклонил его ходатайство, сообщает телеканал «360».

По версии следствия, Александр Шестун руководил несколькими десятками компаний, а на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам. Взятки он брал за общее покровительство. Ущерб государства из-за его действий оценивается в 62 миллиона рублей.

В 2019 году Генпрократура подала иск против Шестуна, его родственников и связанных с ним фирм и лиц. В документах говорилось почти о 900 объектах недвижимости, которые они приобрели с 2003 по 2018 годы. Среди них — 780 земельных участков в Серпуховском округе, В целом стоили объекты более миллиарда рублей.

Красногорский городской суд обратил в доход государства активы 36 соответчиков по делу Шестуна, вернув около 10 миллиардов рублей. Речь шла об объектах недвижимости, автомобилях, самоходном и речном транспорте. Фактически принадлежавшее экс-чиновнику имущество он регистрировал на родственников и близких знакомых.

Генпрокуратура потребовала взыскать с Шестуна еще более чем 425 миллионов рублей — за вновь обнаруженные 92 земельных участка, четыре здания, снегоходы, тракторы и погрузчики.

Очередное заседание суда по этому делу состоится на следующей неделе.