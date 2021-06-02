Прокуратура выявила завышение цен на продукты на 257% в магазинах Салехарда

Прокурор города внес директору торгового предприятия представление об устранении нарушений закона и возбудил административное дело по статье КоАП РФ о нарушении порядка ценообразования. Отмечается, что в результате было назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара – 1,6 тысячи рублей.

Ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ рассказал НСН, что дефицит и последующее подорожание яиц в России произойдет, если правительство сейчас будет действовать так же, как в ситуации с сахаром и растительным маслом, цены на которые были зафиксированы.

