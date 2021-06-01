Пандемия ни при чём: Глава Минпромторга объяснил рост цен в магазинах

Скачок цен в российских магазинах вызван не столько пандемией коронавируса, сколько значительным объёмом денег. Такую точку зрения озвучил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на «Неделе российского ритейла».

«То, что происходит с ценами сегодня - это не совсем пандемия, это последствия напечатанного кое-где большого количества ликвидности», - заметил глава ведомства. По словам Мантурова, ситуация с ценами на продукты «более-менее стабильная» и Минпромторг рассчитывает, что такая тенденция будет «более-менее сохраняться в будущем».

Касаясь темы регулирования цен на продукты питания, Мантуров заявил, что это была вынужденная мера, поэтому «заигрываться в эту историю» не следует. Он считает правильным, что кабинет министров не воспользовался прямым механизм воздействия на рынок — не ввёл в действие постановление о заморозке цен.

«Здравый смысл восторжествовал, и мы не включили этот рубильник, а могли бы это сделать, но последствия были бы так же очевидны, и неизвестно, что было бы более серьезным», — приводит «Свободная пресса» слова главы Минпромторга.

