Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась утром 30 октября, в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Известно, что что прокачка газа резко сократилась с 09:00 до 10:00 (мск), а с 10:00 до 11:00 (мск) и вовсе прекратилась, пишет Газета.ru.

«Газпром» объяснил снижение прокачки по газопроводу «Ямал - Европа»

Ранее в «Газпроме» объяснили снижение поставок по газопроводу «Ямал — Европа», о котором заявил немецкий газотранспортный оператор Gascade. Ситуацию назвали временной и связали «с заявками одного из клиентов».

27 октября президент Владимир Путин поручил главе компании «Газпром» Алексею Миллеру увеличить объем газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) после 8 ноября. Об этом он заявил ранее в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазГазпромГазопровод
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры