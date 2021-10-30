Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась утром 30 октября, в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Известно, что что прокачка газа резко сократилась с 09:00 до 10:00 (мск), а с 10:00 до 11:00 (мск) и вовсе прекратилась, пишет Газета.ru.