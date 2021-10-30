Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась
Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал — Европа прекратилась утром 30 октября, в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.
Известно, что что прокачка газа резко сократилась с 09:00 до 10:00 (мск), а с 10:00 до 11:00 (мск) и вовсе прекратилась, пишет Газета.ru.
Ранее в «Газпроме» объяснили снижение поставок по газопроводу «Ямал — Европа», о котором заявил немецкий газотранспортный оператор Gascade. Ситуацию назвали временной и связали «с заявками одного из клиентов».
27 октября президент Владимир Путин поручил главе компании «Газпром» Алексею Миллеру увеличить объем газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) после 8 ноября. Об этом он заявил ранее в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.
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