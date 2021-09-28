В «Газпроме» объяснили снижение поставок по газопроводу «Ямал-Европа»

Российская компания «Газпром» выполняет все заявки на поставку газа в Европу, сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что снижение поставок по газопроводу «Ямал - Европа», о котором заявил немецкий газотранспортный оператор Gascade, является временным и связано «с заявками одного из клиентов». З

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не намерены превращать поставки газа в инструмент оказания давления на другие государства, сообщает RT.

