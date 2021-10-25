«Газпром» объяснил снижение прокачки по газопроводу «Ямал - Европа»

Прокачка газа по газопроводу «Ямал - Европа» к утру 25 октября снизилась до 333 тысяч кубических метров в час, сообщает ТАСС.

Таким образом, суточные объёмы поставки могут составить около восьми миллионов кубических метров, тогда как «Газпром» бронировал на октябрь и ноябрь около 31 миллиона кубических метров в сутки. Согласно данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, 22 октября прокачка газа по указанному газопроводу была на уровне полумиллиона кубических метров в час.

В российской компании снижение объёма поставок голубого топлива объяснили условиями действующих контрактов.

«Поставки газа осуществляются в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам», - заявили в пресс-службе «Газпрома».

Ранее «Газпром» и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода «Союз Восток», по которому Россия планирует поставлять газ в Китай, сообщает RT.

