«Произвол монополий!»: Делягин призвал ввести предельную наценку на яйца
Предложение яиц сократилось из-за того, что крупный бизнес ликвидировал ряд малых и средних предприятий как своих конкурентов, отметил в эфире НСН депутат Михаил Делягин.
Для того, чтобы нормализовать ситуацию с ценами на яйца, необходимо ограничить произвол монополий и ввести предельную наценку на этот товар, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике («Справедливая Россия – За правду») Михаил Делягин в интервью НСН.
Ранее гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток яиц являются «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными» для данного продукта. По ее словам, отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет в пределах 95-105 рублей, а сверху плюсом идут собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка. Делягин считает, что в росте цен виноват крупный бизнес, который монополизировал рынок.
«Государство не исполняет свои обязанности в части мер по снижению издержек. Как минимум, антимонопольная служба должна была проверить структуру цен и зафиксировать, что, действительно, прибыль птицефабрик не превышает 15% годовых… А прибыль торговой сети с этих яиц составляет не 100%, а, условно говоря, 10%. Но этих заявлений мы никогда не услышим, потому что антимонопольная служба не занимается борьбой с реальным произволом монополий. Цены будут расти дальше, просто не так быстро. В условиях, когда государство поощряет произвол монополий, цены не снижаются, за редчайшим исключением. Если государство захочет нормализовать ценовую ситуацию, для этого нужно ограничивать произвол монополий. Нужно вводить предельную торговую наценку», - сказал Делягин.
По его словам, предложение яиц сократилось из-за того, что крупный бизнес ликвидировал ряд малых и средних предприятий как своих конкурентов. При этом, указал депутат, вырос спрос населения на яйца, потому что люди беднеют.
«С одной стороны, сократилось предложение яиц из-за того, что крупный бизнес ликвидировал ряд малых и средних предприятий как своих конкурентов… При этом выросли издержки достаточно сильно, потому что девальвация рубля и удорожание кредита сильно повысили издержки всей экономики, в том числе и птицефабрик. С другой стороны, вырос спрос населения, потому что люди беднеют. Когда человек беднеет, он переходит на самые дешевые сорта мяса и источники животного белка, а это курятина и яйцо. В этой ситуации цена 125 и 110 рублей за десяток яиц не включает в себя сверхприбылей торговли или производителя», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, Делягин подчеркнул, что импорт иностранных яиц не приведет к значимому снижению цен на них.
«Что касается импорта иностранных яиц, понятно, что он не приведет к значимому снижению цены. Хотя, если мы вспомним яйца по 220 рублей, то некоторое снижение произошло. Хотя я совсем не уверен, что оно произошло в большинстве населенных пунктов. Далеко не факт, что цена 110-125 рублей – это средняя по стране», - резюмировал депутат.
Куриные яйца в 2023 году подорожали в России примерно в полтора раза. Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции объяснял, что к этому привело увеличение спроса, тогда как производство не выросло, а импорт вовремя не открыли, передает «Радиоточка НСН».
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