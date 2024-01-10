«Произвол монополий!»: Делягин призвал ввести предельную наценку на яйца

«Государство не исполняет свои обязанности в части мер по снижению издержек. Как минимум, антимонопольная служба должна была проверить структуру цен и зафиксировать, что, действительно, прибыль птицефабрик не превышает 15% годовых… А прибыль торговой сети с этих яиц составляет не 100%, а, условно говоря, 10%. Но этих заявлений мы никогда не услышим, потому что антимонопольная служба не занимается борьбой с реальным произволом монополий. Цены будут расти дальше, просто не так быстро. В условиях, когда государство поощряет произвол монополий, цены не снижаются, за редчайшим исключением. Если государство захочет нормализовать ценовую ситуацию, для этого нужно ограничивать произвол монополий. Нужно вводить предельную торговую наценку», - сказал Делягин.

По его словам, предложение яиц сократилось из-за того, что крупный бизнес ликвидировал ряд малых и средних предприятий как своих конкурентов. При этом, указал депутат, вырос спрос населения на яйца, потому что люди беднеют.

«С одной стороны, сократилось предложение яиц из-за того, что крупный бизнес ликвидировал ряд малых и средних предприятий как своих конкурентов… При этом выросли издержки достаточно сильно, потому что девальвация рубля и удорожание кредита сильно повысили издержки всей экономики, в том числе и птицефабрик. С другой стороны, вырос спрос населения, потому что люди беднеют. Когда человек беднеет, он переходит на самые дешевые сорта мяса и источники животного белка, а это курятина и яйцо. В этой ситуации цена 125 и 110 рублей за десяток яиц не включает в себя сверхприбылей торговли или производителя», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, Делягин подчеркнул, что импорт иностранных яиц не приведет к значимому снижению цен на них.