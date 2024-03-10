Производство вина в РФ выросло до максимума с 2016 года

По итогам прошлого года российские виноделы увеличили объемы производства на 0,2% - до 490 миллионов литров. Это стало максимальным показателем с 2016 года (517 миллионов).

Отмечается, что Россия осталась на шестом месте в списке крупнейших европейских производителей вина.

При этом в целом в Европе показатель сократился почти на 7% - до 15,7 миллиарда литров. Это стало минимальным показателем с 2017 года.

В начале марта Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила с инициативой установить пошлины в 200% на ввоз вин из стран НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».

