Производство вина в РФ выросло до максимума с 2016 года

В 2023 году Россия стала одной из немногих стран, где выросло производство вина, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия.

Одна из старейших виноделен России может заняться выпуском водки

По итогам прошлого года российские виноделы увеличили объемы производства на 0,2% - до 490 миллионов литров. Это стало максимальным показателем с 2016 года (517 миллионов).

Отмечается, что Россия осталась на шестом месте в списке крупнейших европейских производителей вина.

При этом в целом в Европе показатель сократился почти на 7% - до 15,7 миллиарда литров. Это стало минимальным показателем с 2017 года.

В начале марта Ассоциация виноградарей и виноделов России выступила с инициативой установить пошлины в 200% на ввоз вин из стран НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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