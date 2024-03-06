Одна из старейших виноделен России может заняться выпуском водки

Отмечается, что «Фанагория» производила только тихие и игристые вина, чачу, коньяк.

Декларация о соответствии на водку будет действовать до 3 марта 2027 года. Регистрация такой декларации может свидетельствовать о желании заявителя выпустить водку в обращение, отмечает газета.

Ранее член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что несмотря на невероятную популярность абхазского вина в России, его потребление сократится из-за повышения акцизов, так как стоимость в таком случае увеличится на 100-150 рублей за бутылку.

