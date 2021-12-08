Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18%

Так, рост производства по отдельным группам товаров обеспечил положительную динамику. Выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть за 10 месяцев 2021 года по сравнению с прошлым годом. Кроме того, производство хлебобулочных полуфабрикатов и изделий длительного хранения выросло более чем на 28%. Объем производства в сфере переработки и консервации рыбы и моллюсков превысил 30 тысяч тонн, что на 15,5% выше аналогичного периода прошлого года.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, значительное сокращение налоговой нагрузки предприятию гарантирует получение одного из специализированных статусов, которые город присваивает промпроизводствам.

Замруководителя Роскачества Ольга Шанаева ранее обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервов из сайры.

