Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18%
Производство продуктов питания в столице выросло на 17,9% за 10 месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По его словам, в пищевую промышленность города входят 240 предприятий, среди которых производители молочной и рыбной продукции, хлеба и консервов.
Так, рост производства по отдельным группам товаров обеспечил положительную динамику. Выпуск мяса и субпродуктов увеличился почти на треть за 10 месяцев 2021 года по сравнению с прошлым годом. Кроме того, производство хлебобулочных полуфабрикатов и изделий длительного хранения выросло более чем на 28%. Объем производства в сфере переработки и консервации рыбы и моллюсков превысил 30 тысяч тонн, что на 15,5% выше аналогичного периода прошлого года.
Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, значительное сокращение налоговой нагрузки предприятию гарантирует получение одного из специализированных статусов, которые город присваивает промпроизводствам.
Замруководителя Роскачества Ольга Шанаева ранее обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервов из сайры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в московском МФЦ
- В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото
- Минимум с 13 октября: в России выявили 30 752 случая COVID-19 за сутки
- В небе над Сочи заметили «метеорит». Видео
- Стало известно, чем опасны «пассивные» банковские карты
- В Европарламенте призвали к «тотальному бойкоту» зимней Олимпиады в Пекине
- В Берлине началась процедура избрания нового канцлера ФРГ
- «Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура
- Миронов предложил Зюганову объединить «Справедливую Россию» и КПРФ
- Обязательное использование русского языка в рекламе отменили в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru