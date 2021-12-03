Минпромторг: сдерживать цены на продукты в ближайшее время не будут

Российские ретейлеры ответственны и их наценки минимальны, и поэтому пока ни о каких соглашениях насчет государственного регулирования цен на продукты речи не идет. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Таким образом, он ответил на вопрос о том, будет ли правительство подписывать новые соглашения с торговыми сетями и крупными производителями о сдерживании цен на продукты питания.

Замминистра отметил, что в настоящее время эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания.