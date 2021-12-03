Минпромторг: сдерживать цены на продукты в ближайшее время не будут

Российские ретейлеры ответственны и их наценки минимальны, и поэтому пока ни о каких соглашениях насчет государственного регулирования цен на продукты речи не идет. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Таким образом, он ответил на вопрос о том, будет ли правительство подписывать новые соглашения с торговыми сетями и крупными производителями о сдерживании цен на продукты питания.

Замминистра отметил, что в настоящее время эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания.

«Серьёзно вырастут». Эксперты рассказали о ценах на продукты к Новому году

В начале 2021 года были заключены соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и растительное масло. Они сначала действовали до 1 апреля, но позже их продлили до 1 июня по сахару и до 1 октября 2021 года по растительному маслу.

Ранее Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинпромторгСахарПроизводствоМагазины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры