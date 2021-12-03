Минпромторг: сдерживать цены на продукты в ближайшее время не будут
Российские ретейлеры ответственны и их наценки минимальны, и поэтому пока ни о каких соглашениях насчет государственного регулирования цен на продукты речи не идет. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Таким образом, он ответил на вопрос о том, будет ли правительство подписывать новые соглашения с торговыми сетями и крупными производителями о сдерживании цен на продукты питания.
Замминистра отметил, что в настоящее время эффективно сложилась работа с производителями продуктов питания.
В начале 2021 года были заключены соглашения о стабилизации цен на сахарный песок и растительное масло. Они сначала действовали до 1 апреля, но позже их продлили до 1 июня по сахару и до 1 октября 2021 года по растительному маслу.
Ранее Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля.
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