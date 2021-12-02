Роскачество просит Генпрокуратуру разобраться с поддельной сайрой

Замруководителя Роскачества Ольга Шанаева обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервов из сайры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Шанаевой.

Согласно исследованию, которое направила Шанаева в письме, более половины образцов консервов из сайры оказались фальсифицированы.