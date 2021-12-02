Роскачество просит Генпрокуратуру разобраться с поддельной сайрой

Замруководителя Роскачества Ольга Шанаева обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с недобросовестными производителями консервов из сайры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Шанаевой.

Согласно исследованию, которое направила Шанаева в письме, более половины образцов консервов из сайры оказались фальсифицированы.

Производитель рыбных консервов указал на массовую подделку сайры

Так, было исследовано 19 образцов консервов из сайры, отбирали их в рознице. Подмена сырья была обнаружена в 11 образцах.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ГенпрокуратураРыба
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