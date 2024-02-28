Производство легковушек в России за год выросло в два раза

Производство легковых автомобилей в России по сравнению с началом 2023 года выросло почти в два раза, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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По информации ведомства, в январе 2024 года в России произвели более 42 тысяч автомобилей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Производство грузовиков выросло в 2,2 раза - до 12,9 тысячи штук. Выпуск автобусов увеличился на 85% - до 987.

В конце февраля на заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии Lada Largus. К маю планируется произвести 80 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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