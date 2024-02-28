Производство легковушек в России за год выросло в два раза

По информации ведомства, в январе 2024 года в России произвели более 42 тысяч автомобилей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Производство грузовиков выросло в 2,2 раза - до 12,9 тысячи штук. Выпуск автобусов увеличился на 85% - до 987.

В конце февраля на заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии Lada Largus. К маю планируется произвести 80 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».

