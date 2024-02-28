Производство легковушек в России за год выросло в два раза
Производство легковых автомобилей в России по сравнению с началом 2023 года выросло почти в два раза, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
По информации ведомства, в январе 2024 года в России произвели более 42 тысяч автомобилей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.
Производство грузовиков выросло в 2,2 раза - до 12,9 тысячи штук. Выпуск автобусов увеличился на 85% - до 987.
В конце февраля на заводе «АвтоВАЗ» в Ижевске начался тестовый выпуск партии Lada Largus. К маю планируется произвести 80 автомобилей, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Великобритании мужчина перенес 50-минутную остановку сердца и вернулся к жизни
- В Таганроге достанут со дна снявшийся в «12 стульях» старинный пароход
- Суд зарегистрировал иск на 2 рубля к Ивлеевой и «Мутабору» из-за вечеринки
- Семья рэпера Matrang начала сбор средств на его лечение
- Музыкальная индустрия Великобритании призвала власти снизить налог на билеты
- Писательница Уильямсон вернулась в президентскую гонку из-за слабости Байдена
- Медведев на заседании по ВПК зачитал телеграмму Сталина о военных самолетах
- Джигурда обучил бойцов Донбасса «мату по вертикали»
- Производство легковушек в России за год выросло в два раза
- Пригожин призвал не отменять Агутина из-за молчания об СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru