Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года
Производство электромобилей на автозаводе «Москвич» начнется в текущем году. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
В среду столичное предприятие возобновило работу, на заводе запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3».
«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», — цитирует министра РИА Новости.
Мантуров отметил, что в дальнейшем планируется создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства запланирован на конец 2025 года.
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