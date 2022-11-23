Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года

Производство электромобилей на автозаводе «Москвич» начнется в текущем году. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Завод «Москвич» возобновил работу

В среду столичное предприятие возобновило работу, на заводе запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3».

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», — цитирует министра РИА Новости.

Мантуров отметил, что в дальнейшем планируется создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства запланирован на конец 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиЗаводМинпромторгДенис Мантуров
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