Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года

В среду столичное предприятие возобновило работу, на заводе запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3».

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года», — цитирует министра РИА Новости.

Мантуров отметил, что в дальнейшем планируется создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства запланирован на конец 2025 года.

