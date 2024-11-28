«Кризис и дорогой газ!»: Мировые автогиганты не вернутся в Россию, несмотря на убытки
Несмотря на возникшие после ухода с российского рынка трудности, автопроизводители не вернутся в Россию, опасаясь гигантских оборотных штрафов, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Причиной упадка немецких и японских производителей автомобилей стали кризис потребления и отсутствие доступного по цене газа из России, выход из сложившейся ситуации для них станет чрезвычайно болезненным и тяжелым. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Японский Nissan, который через концерн с Renault владел «АвтоВАЗом», оказался на грани исчезновения на фоне падения продаж в США и Японии. Как пишет Financial Times, дилеры Nissan продают машины себе в убыток, производство замедлилось, а компания сократила несколько тысяч рабочих мест и продала треть своей доли в Mitsubishi. Есть проблемы и у немецкого автопрома, в частности, у Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes, которые зафиксировали сильное падение прибыли в последнем квартале. Хайцеэр связал трудности японских и немецких производителей с исчезновением дешевого российского газа и кризисом потребления.
«Никаким образом уход производителей с российского рынка на ситуацию не повлиял, а вот мировой кризис и кризис потребления налицо. Мало того, если говорить о Европе, то сегодня отсутствие доступного газа, который поступал из России, и приобретение газа по более высокой цене негативно сказались на всем производственном цикле, в первую очередь на автопроме. Автомобили очень сильно подорожали, а на фоне мирового кризиса потребления спрос сократился. Это и является причиной того, что так плохо себя чувствуют многие мировые производители автомобилей», — сказал Хайцеэр.
При этом собеседник НСН усомнился, что немецкие концерны обречены на банкротство.
«Падут ли Mitsubishi и Nissan, не знаю. Не думаю, что банкротство настигнет немецких производителей, рано или поздно все должно каким-то образом выровняться. Конечно, неприятно, что теперь нет российского рынка, производители этому не рады, но таковы политические условия и санкции против самих производителей, ждать их возвращения на российский рынок не стоит. Если они их нарушат, то это грозит автопроизводителям гигантскими оборотными штрафами. Полагаю, что в своей массе они выживут, но выживание будет чрезвычайно тяжелым и болезненным», — добавил автоэксперт.
В заключение Хайцеэр отметил, что иностранные концерны будут получать мощную правительственную поддержку, однако сегодня применяемых мер недостаточно, чтобы стабилизировать положение.
«Обычно в первую очередь в любой кризис трясло Nissan, Mitsubishi, Fiat, Chrysler и Opel. Насколько затянется нынешняя ситуация, когда будет найден выход из нее, неизвестно. Думаю, что будет активная помощь автогигантам со стороны государства, чтобы они остались на плаву. Но, к сожалению, началась миграция некоторых европейских производителей в другие страны или же сокращение расходов за счет закрытия заводов, собственной дилерской сети, как это произошло у Mercedes. Пока применяемых мер недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию, а дешевый ресурс в виде российского газа в ближайшее время не появится», — подытожил он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что японские гибриды не «задушат» китайские автомобили в России после уточнения санкционных формулировок со стороны Токио. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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