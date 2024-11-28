«Кризис и дорогой газ!»: Мировые автогиганты не вернутся в Россию, несмотря на убытки

Причиной упадка немецких и японских производителей автомобилей стали кризис потребления и отсутствие доступного по цене газа из России, выход из сложившейся ситуации для них станет чрезвычайно болезненным и тяжелым. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Японский Nissan, который через концерн с Renault владел «АвтоВАЗом», оказался на грани исчезновения на фоне падения продаж в США и Японии. Как пишет Financial Times, дилеры Nissan продают машины себе в убыток, производство замедлилось, а компания сократила несколько тысяч рабочих мест и продала треть своей доли в Mitsubishi. Есть проблемы и у немецкого автопрома, в частности, у Audi, BMW, Volkswagen и Mercedes, которые зафиксировали сильное падение прибыли в последнем квартале. Хайцеэр связал трудности японских и немецких производителей с исчезновением дешевого российского газа и кризисом потребления.