Производители сланцевой нефти обвинили Трампа в крахе индустрии
Главы американских корпораций, добывающих сланцевую нефть, испугались убытков из-за пошлин Трампа, сообщает Financial Times.
Со дня введения новых тарифов от американского президента цены на сырье упали на 12%. Более того, в публикации сообщается, что нефтяники ожидают дальнейшего падения из-за решения ОПЕК нарастить объемы добычи.
Уточняется, что в последний раз индустрия испытывала проблемы в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Тогда цена за баррель американской нефти опустилась до отрицательных значений, а многие компании разорились.
Ранее ситуация с пошлинами спровоцировала раскол в команде Трампа, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru