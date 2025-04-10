Производители сланцевой нефти обвинили Трампа в крахе индустрии

Со дня введения новых тарифов от американского президента цены на сырье упали на 12%. Более того, в публикации сообщается, что нефтяники ожидают дальнейшего падения из-за решения ОПЕК нарастить объемы добычи.

Уточняется, что в последний раз индустрия испытывала проблемы в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Тогда цена за баррель американской нефти опустилась до отрицательных значений, а многие компании разорились.

Ранее ситуация с пошлинами спровоцировала раскол в команде Трампа, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

