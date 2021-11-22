Производители сладостей поднимут стоимость своей продукции к Новому году
Производители сладостей намерены повысить цены на свою продукцию перед Новым годом, сообщают «Известия».
Об этом изготовители кондитерских изделий информируют торговые точки. Один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада «Акконд» разослал ритейлерам уведомление о подорожании продукции на 5–20%. Цены поднимутся с 1 декабря. О росте цен на товар также заявили и другие лидеры рынка: бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов».
«Пятерочка» и «Перекресток» также получают от кондитеров письма с просьбой повысить отпускные цены. По словам производителей сладостей, рост цен связан с подорожанием ингредиентов и упаковки.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме заявила, что инфляция в России растет, в том числе из-за рядовых граждан, которые неразумно потребляют на фоне роста цен.
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