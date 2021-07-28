Производители сигарет заявили об угрозе дефицита сигарет в России
Крупнейшие производители сигарет в России предупредили правительство о возможной остановке работы из-за нехватки импортного табака. Как пишет «Коммерсантъ», они объяснили, что Россельхознадзор запретил ввозить табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за мухи-горбатки.
Соответствующее письмо направил исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Производители пояснили, что табак из стран, попавших под запрет, используется в более чем 90% смесей в России, заменить его нечем.
Они отметили, что если производство сигарет остановится, то на рынке возникнет дефицит, а табачные компании будут вынуждены отправить в отпуска десятки тысяч работников. Итогом станет и сокращение налоговых поступлений в бюджет (более 730 млрд рублей за 2020 год).
Воронцов просит правительство приостановить действие запрета Россельхознадзора, который вступил в силу с 19 июля.
Министерство финансов РФ, между тем, разработало законопроект о госрегулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства, передает RT.
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