Производители сигарет заявили об угрозе дефицита сигарет в России

Крупнейшие производители сигарет в России предупредили правительство о возможной остановке работы из-за нехватки импортного табака. Как пишет «Коммерсантъ», они объяснили, что Россельхознадзор запретил ввозить табак из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за мухи-горбатки.

Соответствующее письмо направил исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Производители пояснили, что табак из стран, попавших под запрет, используется в более чем 90% смесей в России, заменить его нечем.