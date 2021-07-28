Поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на кофе в августе

В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12%. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в торговой сети «Верный».

По данным издания, сеть уже получила уведомление о предстоящем росте цен от поставщиков этого продукта. Причиной роста цен они называют резкое удорожание сырья из-за проблем с прогнозируемым урожаем кофейных зерен в Бразилии, одним из главных поставщиков кофе в мире.