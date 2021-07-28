Поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на кофе в августе
В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12%. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в торговой сети «Верный».
По данным издания, сеть уже получила уведомление о предстоящем росте цен от поставщиков этого продукта. Причиной роста цен они называют резкое удорожание сырья из-за проблем с прогнозируемым урожаем кофейных зерен в Бразилии, одним из главных поставщиков кофе в мире.
В сети магазинов «Лента» также сообщили, что получили такую же информацию от поставщиков. По этого дистрибьютора, рост цен на кофе может составить до 10%.
По словам источника другой торговой сети, поставщики также предупредили о подорожании кофе из-за роста в цене логистики и упаковки.
Как пишет RT, мировые цены на кофе достигли максимальной отметки с января 2015-го. За последний год стоимость зерен сорта арабика увеличилась более чем на 60%.
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