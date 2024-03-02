Производители шоколада уменьшают вес продукции и содержание какао из‑за роста цен

Производители шоколадных изделий уменьшают вес выпускаемой продукции, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

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Кроме того, производители уменьшают содержание шоколада в продукции и автоматизируют процесс выпуска изделий. Отмечается, что такую меру уже предприняли производители Nestlé и Hershey.

Соответствующее решение было принято из-за подорожания какао-масел.

Ранее экономист Игорь Строганов заявил НСН, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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