Производители шоколада уменьшают вес продукции и содержание какао из‑за роста цен
2 марта 202421:51
Производители шоколадных изделий уменьшают вес выпускаемой продукции, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Кроме того, производители уменьшают содержание шоколада в продукции и автоматизируют процесс выпуска изделий. Отмечается, что такую меру уже предприняли производители Nestlé и Hershey.
Соответствующее решение было принято из-за подорожания какао-масел.
Ранее экономист Игорь Строганов заявил НСН, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производители шоколада уменьшают вес продукции и содержание какао из‑за роста цен
- В Китае показывают мультсериал, созданный с помощью нейросетей
- Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле
- Звезда «Слова пацана» Копейкин заявил, что получает около 100 тыс. рублей в день
- СМИ: В Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника
- В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России
- Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились
- Племянница Надежды Бабкиной выпустила свою первую песню
- Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
- Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru