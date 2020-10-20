Производители опровергли данные о грядущем дефиците сахара в России

Дефицит сахара России не грозит: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить продукт из импортного сырья. С таким заявлением выступили в группе компаний «Русагро», которая является одним из крупнейших производителей сахара в РФ, отмечает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что накануне «Русагро» опубликовала на сайте пресс-релиз, который содержал данные за третий квартал 2020 года, где неправильно использовала термин «дефицит» в комментарии к результатам исследования сахарного бизнес-направления.

«Имелось ввиду, что в сезоне 2020-2021 производство свекловичного сахара, вероятно, будет меньше потребления», - сообщает компания во вторник, 20 октября.

Там отмечалось, что в связи с ожиданиями дефицита сахара в России цена реализации продукции «Русагро» выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом - и превысила 30 рублей за килограмм без НДС. В обновленной версии релиза сообщается, что цена реализации сахара выросла в годовом и квартальном выражении в связи с ожиданиями сокращения производства сахара в России в текущем году.