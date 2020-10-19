Цены на российский сахар вырастут в два раза

Один из крупнейших производителей сахара в России компания «Русагро» заявила о росте оптовых цен в связи с возможным дефицитом. Об этом сообщает РБК.

Ожидается, что из-за сокращения посевов сахарной свёклы и роста цен в мире объёмы производства сахара снизятся. Также в компании считают, что неблагоприятные погодные условия в ряде регионов станут причиной для снижения урожайности свёклы. На фоне ожиданий оптовая цена на сахар увеличилась более чем в два раза.

Эксперты прогнозируют, что в 2020 году будет произведено около 5,2 миллиона тонн сахара, в то время как показатели прошлого года были выше: 7,7 миллиона тонн. Но специалисты считают, что дефицита сахара можно не ждать: лишь небольшой нехватки. Она ожидается к лету 2021 года. В этом случае возможен импорт сахара в Россию из стран СНГ.

