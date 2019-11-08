Производители молока обратились к правительству с просьбой о навозе

В частности, производители молока просят правительство снизить требования к использованию навоза. По действующим нормам, навоз относится к удобрениям, а потому на обращение с ним необходима лицензия. По мнению Союзмолока, сложилась парадоксальная ситуация: навоз, который является одним из отходов производства в отрасли, спустя год выдержки превращается в ценное удобрение, которое может быть использовано для выращивания корма для животных, но требует получения лицензии.

Ранее заместитель председателей Гильдии по развитию предпринимательства АПК Московской Торгово-промышленной палаты Марина Петрова в эфире НСН рассказала, что введение дополнительно системы маркировки в молочной отрасли приведет к подорожанию молока.

«Рост цен на молочную продукцию произойдет, если мы оставим сроки введения двух систем – «Меркурий» и систему маркировки. Нужно понимать, что цена подрастет постепенно, это произойдет к середине 2020 года. Система маркировки – это очень сложная инвестиция для производителей. Это порядка 17 тысяч евро на один маркировщик, при этом нужно два маркировщика на случай сбоев. Среднее предприятие – это до 10 упаковочных линий, для которых требуются маркировщики. Важно понимать, что небольшие предприятия не могут ввести систему маркировки по причине ее высокой стоимости. Кроме того, это требует порционного учета на предприятии, а на молочных предприятиях чаще всего порционного учета нет. Это требует еще и инвестиций в IT-системы», - отметила она.

