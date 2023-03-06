Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале рухнули на 62 процента

Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в январе 2023 года упали на 62,1%.

Продажи новых легковых авто в РФ в 2022 году рухнули на 59 процентов

Как говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последнем месяце зимы был продан всего 41 851 новый автомобиль, тогда как в феврале 2022-го года удалось реализовать 110 441 новую легковушку.

Лидерами по продажам стали компании АвтоВАЗ, Haval, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia и Changan. Остальные марки в феврале текущего года реализовали в России менее 400 машин.

Ранее в АЕБ заявили, что в январе 2023 года было продано всего 32 499 новых автомобилей, что на 63,1% меньше, чем в первом месяце 2022-го года (88 036 штук), сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияАвторынокАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры