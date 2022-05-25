Производитель «Русского стандарта» сократил выпуск водки

Отмечается, что это связано со снижением экспорта из-за запрета на импорт алкоголя из России в страны Европейского союза и США. Так, именно на зарубежные рынки приходилась большая доля продаж.

Таким образом, из-за снижения выпуска продукции компания опустилась со второй строчки рейтинга крупнейших производителей водки на четвертую.

После начала военной спецоперации на Украине ряд стран ограничили ввоз российских продуктов питания и алкоголя. США, Япония и Швейцария запретили импорт российской водки, а Великобритания ввела дополнительный тариф на нее.

